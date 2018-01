Bestuurder (26) belandt in gracht 02u32 0

De 26-jarige B.V. uit Kortrijk is gisterenochtend vroeg rond 5.30 uur met zijn wagen in de gracht naast de Ventweg in Torhout beland. Hij had net een avondje stappen achter de rug. Toen de politie aankwam, was hij nergens meer te bespeuren. Agenten konden hem een eindje verder onderscheppen. Hij legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken. Zijn wagen werd getakeld. (JHM)