Bestelwagens opengebroken 04 september 2018

02u29 0

In de Keibergstraat in Torhout werd zondagavond een inbraak vastgesteld.





De dieven betraden er een bedrijventerrein door achteraan de omheiningsdraad door te knippen. Ze gingen achteraan naar drie geparkeerde bestelwagens en forceerden er telkens de achterste sloten. Het is echter nog niet duidelijk wat er gestolen werd. (JHM)