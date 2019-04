Bestelwagen brandt volledig uit in Rijselstraat MMB

13 april 2019

10u50 0 Torhout Langs de Rijselstraat in Torhout is zaterdagochtend even voor 9 uur een bestelwagen volledig uitgebrand.

De eigenaar - verhuurder Dirk Viane- had de motor van de bestelwagen kort voordien aangezet om die te laten warmdraaien. Daar liep het echter verkeerd. Een buurman zag rook opstijgen onder de motorkap en verwittigde - in onderbroek - meteen de eigenaar. Die probeerde de motor nog uit te zetten, maar toen was het kwaad al geschied. De vlammen sloegen uit de motorkap, waarna de brandweer ter plaatse kwam. Zij hadden de situatie snel onder controle, maar konden niet vermijden dat de bestelwagen in vlammen opging. Er raakte niemand gewond.