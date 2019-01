Bestelwagen aangereden met vluchtmisdrijf JHM

16 januari 2019

17u18 0

In de Tinnenburgstraat in Torhout pleegde een onbekende bestuurder woensdag vluchtmisdrijf na een ongeval. Hij reed een geparkeerde bestelwagen aan maar reed daarna verder. Met welk voertuig het ongeval gebeurde is niet duidelijk. De bestelwagen raakte beschadigd. De politie stelde een PV op.