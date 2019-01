Beschonken snelheidsduivel speelt rijbewijs kwijt JHM

11 januari 2019

Een 24-jarige man uit Torhout speelde donderdagnacht zijn rijbewijs kwijt nadat hij aan de kant werd gezet door de politie. Dat gebeurde rond 00.45 uur omdat D.V. nogal opviel in het verkeer. Hij reed aan hoge snelheid door de bebouwde kom in de Oostendestraat in Torhout. De politie zette hem daarop opzij voor een controle. Daar bleek bovendien dat de man teveel gedronken had. Hij speelde prompt zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen.