Beschonken dertiger crasht met quad 13 augustus 2018

In de Oostendestraat in Torhout vond zaterdagavond om 21 uur een bizar ongeval plaats met een quad. Een 38-jarige Torhoutenaar reed met de vierwieler in de richting van Oostende met een 53-jarige Portugees achterop. Ter hoogte van het kasteel van Wijnendale verloor de dertiger de controle over zijn stuur, waardoor hij met zijn quad in de middenberm belandde. Zowel de Torhoutenaar als zijn Portugese passagier vielen van de quad en schoven verder over het asfalt. Beide mannen werd gewond overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis. De bestuurder van de quad legde er een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. (SDVO)