Beschonken bestuurder vlucht na ongeval 09 november 2018

02u25 1

Een 39-jarige man uit Torhout heeft gisterochtend vluchtmisdrijf gepleegd na een ongeval. Rond 7 uur botste H.D. met zijn auto in de Oostendestraat in Torhout op de wagen van de 32-jarige M.M. uit Aartrijke. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Rembertlaan.





M.M. raakte niet gewond, maar zag H.D. onmiddellijk wegrijden. Een politiepatrouille kon de man thuis aantreffen en ondanks het vroege uur bleek dat hij onder invloed had rondgereden.





Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Hij mag het later uitleggen bij de politierechter. (JHM)