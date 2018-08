Beschonken bestuurder in gracht 27 augustus 2018

In de Postiljonstraat in Torhout is een 22-jarige bestuurder uit Torhout zaterdagnacht omstreeks 2.30 uur met z'n wagen in de gracht beland.





De man raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af. Hij moest z'n rijbewijs voor vijftien dagen afgeven. Zijn wagen werd getakeld.





