Belgisch trekpaard centraal op Paardenmarkt 09 juni 2018

De 42ste Paardenmarkt op zaterdag 30 juni in Torhout staat in het teken van het Belgisch trekpaard. Liefhebbers, maar ook sfeerproevers zijn welkom in de stad voor een hele dag rond paard en ruiter. Kinderen kunnen er genieten van kermis of schaapjes tellen. Op de Markt zijn er voorstellngen. Om 17 uur trekt een stoet met trekpaarden en historische landbouwwerktuigen over de Markt. (BHT)