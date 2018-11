Belgian Quo Band stunt: 25 radio-interviews in één weekend 17 november 2018

02u24 0 Torhout De bekende Belgian Quo Band is na een sabbatjaar terug van weggeweest. Dit weekend geeft de groep met voorliefde voor Status Quo liefst 25 radio-interviews bij lokale zenders.

De vierkoppige band met de 59-jarige Rik Michels uit Tielt (zang en gitaar) en de 54-jarige Geert Callens uit Poelkapelle (ritmegitaar) twee nieuwe leden, terwijl de 48-jarige Lieven Vandenbroucke uit Torhout (bass, harmonica en vocals) en de 37-jarige Wesley Jaques uit Torhout (drummer en manager) aan boord bleven. De groep pakt ook uit met een nieuwe stunt. "Dit weekend geven we 25 radio-interviews bij lokale zenders", zegt Wesley. "We doorkruisen daarvoor met een aangepaste mobilhome heel Vlaanderen, van pakweg Izegem, Tielt, Kortrijk en Diksmuide tot het Antwerpse en Mol en Hasselt. De helft van die interviews doen we live in de studio, de andere doen we wegens tijdsgebrek telefonisch vanuit de mobilhome en twee zijn vooraf opgenomen. Met onze actie willen we ook onze steun verlenen aan de lokale radio's voor het frequentieplan. Plots moesten alle uitzendregio's en frequenties herverdeeld worden en werden veel (kleine) radiozenders gedwongen om zware investeringen te doen in zendapparatuur. Omgekeerd kon ook: sommige radiozenders hadden plots geen frequentie meer en moesten dus stoppen. Het heeft velen de das omgedaan, terwijl die mensen eigenlijk gewoon hun hobby en passie willen uitoefenen. We kondigen ook onze comeback aan, na een rustpauze na 10 jaar touren. Op zaterdag 9 februari 2019 staan we voor het eerst terug op het podium, tijdens het Patersdreef Festival in de Europahal in Tielt." (JHM)