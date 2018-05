Bejaarden vergeten kookpotje op vuur 30 mei 2018

De Werkenstraat in het centrum van Torhout is gisteren rond 15 uur een uur lang afgesloten voor het verkeer.





Voorbijgangers zagen plots rook komen uit het raam van een flat op de eerste verdieping. De brandweer kwam snel ter plaatse en ging de flat binnen. Daar bleken twee bejaarden te wonen, die een kookpotje op het vuur hadden gezet en dat hadden vergeten. De damp en rook verspreidden zich daardoor al vlug. De brandweer doofde het vuur en verluchtte de woning op de eerste verdieping en de inkomhal uitvoerig.





Doordat er drie brandweerwagens in de straat stonden, kon er geen ander verkeer meer door. Er is geen schade in de keuken. (JHM)