Bejaarde voetganger aangereden 02u59 0

In de Bruggestraat in Torhout werd een bejaarde voetganger gisteren in de voormiddag aangereden door een bestelwagen. De 21-jarige T.P. uit Middelkerke botste in zijn bestelwagen op de 87-jarige R.W. uit Torhout. De man kwam ten val en werd met lichte verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)