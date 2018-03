Bejaarde valt met fiets 01 maart 2018

02u44 0

In de Zwanestraat in Torhout is een bejaarde man gisterenmiddag gevallen met zijn fiets.





De 81-jarige M.C. reed met zijn tweewieler richting Burg toen hij ingehaald werd door de bestelwagen van de 52-jarige M.V. uit Hooglede. De bejaarde man kwam hierna ten val en werd daarna opgenomen in het Sint-Rembertziekenhuis. (JHM)