Bejaarde fietser gewond 07 juli 2018

In de Karel De Ghelderelaan in Torhout is een 80-jarige man op zijn fiets gisteren aangereden door een wagen. De 53-jarige B.V. uit Lichtervelde kwam met haar auto in botsing met C.N. De bejaarde is met lichte verwondingen opgenomen in het Sint-Rembertziekenhuis. (JHM)