Bedenk naam voor speelbos 13 april 2018

De stad Torhout gaat op zoek naar een originele naam voor het nieuwe speelbos in Groenhove.





Het speelbos is een realisatie van de stad, de provincie en de Vlaamse Landmaatschappij en biedt ook een oplossing tegen de wateroverlast in de regio. Het bevindt zich net voor het binnenrijden van het domein diocesaan centrum Groenhove, aan de rechterkant.





Wie een suggestie heeft, kan die met een motivatie nog tot het einde van de maand doorsturen naar ruimte@torhout.be.





Vijf namen worden nadien geselecteerd, waaruit kinderen van de lagere school de winnaar kiezen. Die krijgt een Torhoutbon, ter waarde van 50 euro.





