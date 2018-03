Bankier opgelicht voor aankoop jeep 14 maart 2018

02u33 0 Torhout Een ex-koppel uit Torhout heeft zich bij de strafrechter in Brugge moeten verantwoorden, omdat het in zijn thuisstad een 79-jarige bankier heeft opgelicht.

M.V. en zijn ex U.G. sloten in 2015 een lening af van 7.500 euro bij de bankier voor de aankoop van een tweedehandswagen. Omdat U.G. wegens haar borderline onder bewindvoering staat, konden ze de lening zelf niet afsluiten. Daarop zou het koppel fictief de peter van U.G. hebben laten tekenen, terwijl het in werkelijkheid een vervalsing was door M.V.





Wraak

Het bedrog kwam uit en de aangekochte jeep werd aan de ketting gelegd. De bankier eist het bedrag terug, net als een schadevergoeding van 350 euro. M.V. en U.G. staken de schuld op elkaar. "Ik stond onder druk van M.V., die koste wat het kost die jeep wou hebben en me verplichtte", sprak U.G.





"Ik weet niks van die lening, zij heeft alleen gehandeld en betrekt mij nu bij de feiten uit wraak", zei M.V. dan weer. Hij riskeert een jaar cel, zijn ex-vriendin 8 maanden. De rechter velt een vonnis op 8 mei. (JHM)