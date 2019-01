Baby Fey (7 maanden) haalt breedste glimlach boven op slee Jelle Houwen

23 januari 2019

Voor veel kindjes is de verse sneeuw buiten echt een ware pret. Maar wanneer de jongsten onder ons, baby’s en peuters, voor de allereerste keer het witte goedje te zien krijgen wordt het écht helemaal geweldig. De 7 maanden oude Fey uit Torhout toonde woensdagochtend haar allermooiste glimlach tijdens een sneeuwwandeling op de slee.

“Het is de eerste keer dat Fey sneeuw ziet en ze vindt het echt super!” zegt mama Sanne Demeulenaere. “Zeker toen we de slee voort trokken kon ze haar pret niet op. Als ze binnen zit tuurt ze voortdurend door het raam om naar de sneeuw te kunnen kijken. Dus gaan we gewoon met zijn allen gezellig naar buiten. Ze vindt het daar nu leuker dan binnen! Geweldig toch?” glundert Sanne.