Babbel met Imke Courtois 10 maart 2018

Moderator en professor Herwig Reynaert krijgt zondag, in het atrium van Scholengroep Sint-Rembert in Torhout, bezoek van ex-voetbalster Imke Courtois en ex-rector van UGent Paul Van Cauwenberge. Hij interviewt hen en gaat op zoek naar de misschien wel verrassende gelijkenissen tussen beiden. Het gesprek duurt ongeveer een uur. De deelnameprijs bedraagt 7 euro. Een aperitief is in de prijs inbegrepen. Inschrijven via Trui Declerck of Els Verdonck op 0470/23.78.85. (BHT)