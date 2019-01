AZ Delta bouwt géén rusthuis, Meunyckenhof wel? Overkoepelende directie AZ Delta ziet af van megaproject Bart Huysentruyt

28 januari 2019

15u11 0 Torhout Er komt geen nieuw rusthuis met meer dan 150 bedden langs de Noordlaan in Torhout. Dat blijkt uit de rusthuiserkenningen die de Vlaamse overheid voor de periode 2020-2025 toekent. Het Sint-Rembertziekenhuis wilde het rusthuis bouwen, maar nu het onderdeel is geworden van AZ Delta wordt het project afgeblazen.

In Torhout is al vijf jaar sprake van een nieuw rusthuis langs de Noordlaan met meer dan 150 bedden en een vijftigtal assistentiewoningen. Dat zou gebouwd worden langs de drukke invalsweg, aan de andere zijde van het Sint-Rembertziekenhuis. Een brug zou de beide campussen met elkaar verbinden. Het megaproject kreeg zelfs steun van de provincie West-Vlaanderen. De vzw gezondheids- en bejaardenzorg Houtland en het Sint-Rembertziekenhuis stelden die plannen voor, maar het ziekenhuis is intussen een onderdeel geworden van AZ Delta en dat trekt zich terug uit het hele project.

“Rusthuisactiviteiten zijn nooit onze corebusiness geweest”, zegt AZ Delta-woordvoerder Kristien Beuselinck. “Bij de fusie is dat deel dus nooit overgenomen. Wij willen ons concentreren op de ziekenhuiswerking. Dat is al een grote boterham.” Vorige week nog raakte bekend dat AZ Delta 13 miljoen euro moet besparen in 2019. Wat dan weer tot onvrede zorgde bij het personeel.

In de plaats zou nu een kleinschaliger zorgsite komen, gelinkt aan het rusthuis Meunyckenhof in Koekelare. Dat blijkt uit de statuten van de vzw in het Staatsblad. De directeur van dat woonzorgcentrum, Frank Vanneuville is aangesteld als nieuwe bestuurder voor het nieuwe rusthuis in Torhout. Hij komt in de plaats van een drietal andere bestuurders die in december ontslag namen. “Wat nu al vast staat is dat Meunyckenhof zal instaan voor het beheer van de assistentiewoningen Ter Remberthove in Torhout en dus die taak van het AZ Delta al overneemt", zegt Meunyckenhof-directeur Frank Vanneuville. “We doen het beheer op vlak van administratie, personeel en gebouwen. Wat een nieuw woonzorgcentrum betreft is dit vandaag nog veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. Dit vraagt de goedkeuring van de overheid, de nodige studies van de bouwsite, bereikbaarheid, parking en andere aspecten. Van zodra er enige zekerheid is, gaan de partijen hierover communiceren.”

De samenwerking tussen de vzw gezondheids- en bejaardenzorg Houtland en het Meunyckenhof heeft geen gevolgen voor de bewoners en personeel, zegt Hendrik Leenknegt, voorzitter van de vzw. “Voor de bewoners en het personeel van zowel Meunyckenhof als Ter Remberthove blijft alle zorgverlening doorgaan zoals voorheen.”