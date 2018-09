AWV na 'kapfoutje': "Bomen moesten sowieso tegen de grond" 07 september 2018

De 200 bomen langs de op- en afrit E403 in Torhout die maandag en dinsdag door een aannemer zijn gerooid, moesten sowieso tegen de grond. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De twee bomenrijen gingen allemaal tegen de grond, hoewel dat nog niet de bedoeling was. Een communicatiefout, luidde het dinsdag nog. "Maar eigenlijk stonden die bomen te dicht bij de gewestweg en groeiden ze ook niet goed", zegt Eric Sclep van AWV. "Ze moesten dus gekapt worden, alleen waren daarvoor nog niet de vergunningen aangevraagd en zijn ze dus te vroeg gesneuveld." Het Agentschap belooft om de verdwenen bomen te compenseren op een andere plaats in Torhout. (BHT)