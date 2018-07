Avondje Gentse Feesten eindigt met zware crash op E403 24 juli 2018

02u35 0 Torhout Op de E403 gebeurde gisterenmorgen omstreeks 6.20 uur een zwaar ongeval tussen Torhout en Lichtervelde. Drie jongemannen in een Opel botsten tegen een vrachtwagen.

De drie jongemannen hadden er net een nachtje Gentse Feesten opzitten toen het gisterenmorgen helemaal fout liep. "Ik reed met 90 kilometer per uur op de rechterrijstrook in de richting van Kortrijk", vertelt de trucker van het transportbedrijf Gheysens kranen uit Brugge. "Ze kwamen met zo'n 180 kilometer per uur aangereden en botsten tegen mijn vrachtwagen."





De opel werd tegen de middenberm gekatapulteerd en kwam uiteindelijk op de pechstrook tot stilstand. De ravage was groot. Door de klap tegen de middenberm, vloog het motorblok uit de auto. De hulpdiensten moesten de passagier vooraan bevrijden, hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bestuurder en een derde inzittende moesten naar het ziekenhuis. "Of de bestuurder gedronken had, weet ik niet, maar de jongeman die achterin zat, was wel duidelijk goed beschonken." Door het ongeval was één rijstrook versperd. Even werd ook de volledige autosnelweg afgesloten zodat de takeldiensten hun werk konden doen. Daardoor ontstond al snel een file van meer dan 30 minuten. (AHK)