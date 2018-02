Auto tegen afsluiting 28 februari 2018

02u42 0

In de Ruddervoordestraat is een wagen maandagmiddag tegen de afsluiting van een woning gebotst na een ongeval. Aan het kruispunt met de Kwaplasstraat reden de 70-jarige J.M. uit Beerrnem en de 28-jarige D.V. uit Oostkamp op elkaar in. J.M. belandde met zijn auto tegen de afsluiting en is lichtgewond. (JHM)