Auto's getakeld na botsing 02u38 0

In de Tinnenburgstraat in Torhout raakten twee auto's op tweede kerstdag vernield na een aanrijding. De 75-jarige G.S. reed met zijn wagen richting Zwevezelestraat toen de 19-jarige K.H. uit Ronse die langs de weg stond besliste om in te draaien. De jonge vrouw had daarbij de bejaarde man niet zien aankomen. Het kwam tot een aanrijding waarbij G.S. gewond raakte. Beide auto's moesten getakeld worden. (JHM)