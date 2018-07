Auto niet gekeurd 28 juli 2018

In de Noordlaan in Torhout controleerde de politie gisterochtend vroeg rond 5 uur een wagen waarvan ze vermoedden dat er iets niet in orde was.





De 52-jarige F.F. uit Kortemark bleek niet over een geldig keuringsbewijs voor zijn wagen te beschikken en kreeg een PV mee.





(JHM)