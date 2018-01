Auto in gracht 31 januari 2018

Op de R34 in Torhout is een wagen maandagnacht rond 1 uur in de gracht beland. De 40-jarige A.S. verloor er om onbekende reden de controle over zijn stuur en de auto kwam wat dieper in een gracht terecht. De man raakte niet gewond, maar zijn wagen moest getakeld worden. (JHM)