Auto in gracht 02u37 0

In de Kruiskensstraat in Torhout belandde een 50-jarige man uit Kortemark dinsdagnacht met zijn wagen in de gracht. M.WV. week om onduidelijke redenen van zijn baanvak af en reed door de zachte berm. Hij raakte bij het ongeval niet gewond maar legde nadien wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (JHM)