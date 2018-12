Auto getakeld na politiecontrole JHM

18 december 2018

12u10 0

Bij een alcoholcontrole door de politie Kouter in de Oostendestraat, die maandagnacht gehouden werd tussen 4 en 5 uur, bleken alle 14 gecontroleerde bestuurders een negatieve ademtest te hebben afgelegd. Wel betrapte de politie een bestuurder die niet in orde was. De 26-jarige S.R. uit Torhout bleek rond te rijden met een auto die niet verzekerd was en daarom werd zijn wagen getakeld.