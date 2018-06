Auto en bromfiets getakeld 29 juni 2018

De politie Kouter heeft woensdag in Torhout zowel een auto als een bromfiets in beslag genomen omdat de bestuurders niet in orde bleken te zijn. In de Oostendestraat bleek de 34-jarige S.Z. rond te rijden op een bromfiets zonder kentekenplaat en zonder verzekering. En in de Keibergstraat reed de 35-jarige J.D. uit Brugge rond met zijn auto terwijl hij nog een rijverbod heeft lopen. Zowel de bromfiets als de auto werden getakeld en er werden pv's opgesteld. (JHM)