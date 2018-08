Auto crasht tegen gevel in Ruddervoordestraat 11 augustus 2018

In de Ruddervoordestraat in Torhout is donderdagavond rond 19.50 uur een terreinwagen tegen een gevel gereden. Bestuurder N.D. (33) uit Oostkamp verloor de controle over het stuur in een bocht en begon te slippen. De wagen draaide om zijn as en belandde met een zware klap tegen de gevel. Zowel de bestuurder als zijn passagier bleven ongedeerd. Bewoonster Annick Vanderspurt zat op dat moment in de woonkamer. "Het was een bijzonder luide klap. Mijn echtgenoot en ik waren enorm geschrokken en dachten dat er een bom was ontploft", zegt Annick. Haar gevel vertoont enkele scheuren en ook de sectionaalpoort is stuk. De brandweer kwam de gevel stutten en de wagen werd getakeld. "Gelukkig is ons huis nog bewoonbaar en zullen de verzekeraars dit oplossen. Ik ben al blij dat er niemand gewond is geraakt." (BBO)