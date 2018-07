Apropoo krijgt wit kleurtje (en nieuwe naam) 31 juli 2018

Het gekende café Apropoo tegenover het station van Torhout heeft een nieuw kleurtje. De vroegere gele gevel is nu volledig wit. Niet alleen Apropoo, ook het pand ernaast, destijds café The Other Side, krijgt diezelfde witte look.





"De eigenaars van het pand hadden mij gevraagd of ik interesse had en ik heb toegehapt", zegt de nieuwe uitbaatster Nathalia Delrue (34). Zij baat ook al café Flandria aan de overzijde uit. "De ligging is ideaal. We willen breken met het verleden. Terwijl café Flandria 90 uur per week open is, mikken we voor de nieuwe zaak op 60 uur per week. We mikken op studenten, maar ook op privéfeestjes in het weekend."





In café Flandria komen op termijn 14 hotelkamers. (BHT)