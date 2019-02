Amper 14 dagen raadslid in nieuwe legislatuur: Martine Vanwalleghem (sp.a) neemt al ontslag Bart Huysentruyt

15 februari 2019

20u31 0 Torhout Ze legde de eed af als gemeenteraadslid op 28 januari, maar twee weken later dient Martine Vanwalleghem (sp.a) alweer haar ontslag in.

Het boegbeeld van de meerderheidspartij in Torhout begon aan haar derde legislatuur als gemeenteraadslid. Ze behaalde tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog de meeste voorkeursstemmen voor haar partij en zorgde er zo mee voor dat de socialisten na 36 jaar weer mee mogen besturen. Martine was 12 jaar gemeenteraadslid voor sp.a Torhout en zetelde voorheen vele jaren in de OCMW-raad. De laatste tijd kon ze zich naar eigen zeggen niet meer vinden in de manier waarop op de verschillende niveaus aan politiek wordt gedaan.

Martine wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Nick Mouton. Hij legde in januari de eed af als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienstverlening, maar zal daar op zijn beurt worden opgevolgd door Rik Hoste. Rik was de voorbije 3 jaar gemeenteraadslid voor sp.a, maar zetelde voorheen in de OCMW-raad en heeft dus ervaring met de materie. Het bestuur van sp.a Torhout betreurt het ontslag van Martine Vanwalleghem, maar spreekt eveneens haar dank uit voor haar jarenlange inzet binnen de partij.