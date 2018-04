Amerikaanse toeriste valt met fiets 27 april 2018

Op het Conscienceplein in Torhout is een 50-jarige Amerikaanse vrouw gisterenochtend ten val gekomen met haar fiets. De toeriste passeerde net het domein d'Aertrycke toen ze zonder duidelijke reden viel. S.M. werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout. (JHM)