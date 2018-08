Amazoneplein 2 maanden ná opening eindelijk afgewerkt 01 augustus 2018

02u31 0 Torhout Pas twee maanden nadat het vernieuwde Amazoneplein op de wijk Torhout-Oost feestelijk werd geopend, is het ook echt klaar.

Bij de opening eind mei stortregende het en was er behoorlijk veel kritiek op het plein. Het lag er mistroostig bij, er was weinig groen, de grintpaden waren verre van afgewerkt en ook het puin van de werkenwas vele mensen een doorn in het oog.





De waterbuffer was 'levensgevaarlijk voor kinderen, omdat er geen afscheiding is tussen het natuurlijke bekken en het terras errond.'





Die afscheiding is er nog steeds niet maar de stad nam die opmerkingen kennelijk wel ter harte.





"Er is nu een berm tegen het terras om kinderen die eventueel van het terras zouden vallen op te vangen", zegt schepen Elsie Desmet. "Zo kunnen kinderen nooit rechtstreeks in het water vallen. Dat water is sowieso niet diep en zal enkel onderstaan als het echt heel veel regent. Bovendien zijn ook de oevers veel zwakker gemaakt. Na de opening zijn er nog enkele werken uitgevoerd. De groenzones werden verder aangepakt, er werden banken geplaatst en er staat een picknickbank op het terras. Zo willen we de sociale contacten daar versterken."





Ook de voetbaldoelen werd intussen teruggeplaatst, waardoor het voetbalpleintje nu weer geregeld gebruikt wordt. (JHM)