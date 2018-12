Alweer tweemaal vluchtmisdrijf na aanrijding JHM

13 december 2018

15u55 0

Twee bestuurders pleegden woensdag alweer vluchtmisdrijf nadat ze een aanrijding hadden veroorzaakt in Torhout. Eerder deze week reden al verschillende bestuurders door na een ongeval. In de Rondevijverstraat in Torhout reed een onbekende automobilist rond 7.10 uur door nadat hij een omheining had aangereden. Die vertoont schade. En in de Industrielaan reed een onbekende bestuurder op het middaguur een geparkeerde wagen aan en reed vervolgens ook verder. De politie stelde een PV op.