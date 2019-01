Alweer scholier betrapt zonder werkende fietsverlichting Jelle Houwen

09 januari 2019

13u11 0 Torhout In de Revinzestraat in Torhout hield de politiezone Kouter woensdagochtend net als de voorbije dagen alweer een fietscontrole.

Daarbij werden 64 fietsers gecontroleerd en was er één iemand wiens verlichting niet werkte. Ondanks de controles, die nu al weken aanhouden, blijven er dus scholieren zonder werkende verlichting naar school fietsen. “Het hangt af van hun leeftijd en de situatie of de fietsers dan beboet worden”, zegt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter. “Als ze jonger zijn dan 16 geeft de politie hen een brief mee voor de ouders. Daarin staat dat ze een korte periode de tijd hebben om zich in regel te stellen en hun fiets aan te bieden bij een politiekantoor naar keuze voor een nieuwe controle. Wie ouder is dan 16 en de eerste keer werd betrapt, krijgt meestal eerst een waarschuwing en eveneens de tijd zich in regel te stellen. Wie dat niet deed of al meermaals betrapt werd krijgt normaal een onmiddellijke inning.” Ook de komende tijd zal de politie nog controleren op fietsers.