Alle toerisme in Torhout heet voortaan Visit Torhout Bart Huysentruyt

02 april 2019

09u31 0 Torhout Met Visit Torhout heeft de toeristische dienst van Torhout voortaan een nieuwe naam.

Als het gaat over toerisme in Torhout, komen altijd dezelfde bezienswaardigheden naar voren: het Kasteel van Wijnendale, het Museum Torhouts Aardewerk en het mosterdmuseum. “Het zijn en blijven Torhoutse toppers, maar toerisme in Torhout is veel meer dan dat”, vindt schepen van Toerisme Elsie Desmet (CD&V). “Fietsers en wandelaars bezoeken de Houtlandse hoofdstad het jaar rond voor haar trage en groene wegen. Iedereen vindt er zijn gading op vlak van sport, cultuur en jeugd.” Toerisme Torhout krijgt met Visit Torhout een nieuwe naam. “Omdat toerisme meer is dan onze drie toppers”, zegt Desmet. “Van een wandeling door één van de vele groendomeinen met een drankje op de Kinderboerderij, over een streetartfestival waar je ook zelf aan de slag kan, tot een bezoek aan het Ravenhofkasteel waarin je zowel het Torhouts aardewerk als de pop-ups van Santeboetiek ontdekt.” De nieuwe website staat sinds kort online: www.visittorhout.be.