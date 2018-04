Afval in de vuilnisbak? Dan win je prijs 10 april 2018

02u32 0

Wie tussen 16 april en eind juni zijn vuilnis correct in de vuilnisbak gooit, kan in Torhout in de prijzen vallen. Daar staat de campagne 'Gie zie ne properen' in de startblokken. "We richten ons in eerste instantie vooral op de schoolgaande jongeren die hun lunch verorberen in de binnenstad", zegt schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V). Als ze zich als 'een #properen' gedragen, kunnen ze hun volgende lunch misschien wel gratis krijgen. Of, als dat niet motiverend genoeg is, kunnen ze misschien gratis naar het festival Land of Love."





Selfie

De speciale vuilnisbakken, die met graffiti zijn bespoten, komen in het stadspark terecht. Wie een selfie post met de hashtag 'properen', maakt kans op één van de prijzen. Er lopen ook 'ambassadeurs' rond die in de buurt van het stadspark sorteerders zullen betrappen. Wekelijks worden ook bonnen van de lokale horeca uitgedeeld. (BHT)