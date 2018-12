Afscheid aan politiek: Norbert De Cuyper zat 36 jaar in gemeenteraad Bart Huysentruyt

De Torhoutse ereburgemeester Norbert De Cuyper (CD&V) heeft maandagavond zijn laatste gemeenteraad voorgezeten. Hij was 36 jaar onafgebroken actief, waaronder 25 jaar als burgemeester. Aan het eind van de vergadering kreeg hij hulde van Vlaams minister en titelvoerend burgemeester Hilde Crevits. De Cuyper is 75 jaar. Hij kwam begin 1983 in de gemeenteraad, toen al meteen als schepen. Norbert De Cuyper is afkomstig uit Uitkerke bij Blankenberge, maar woonde toen al even in Wijnendale. Begin juni 1991 volgde hij wijlen Roger Windels op als burgemeester. Hij bleef dat tot eind mei 2016. Samen met De Cuyper werd maandag ook schepen Eddy De Ketelaere uitgewuifd.