Activisten protesteren aan slachthuis Van Hoornweder Bart Huysentruyt

05 februari 2019

16u42 0 Torhout Leden van de dierenrechtenorganisatie The Save Movement voerden dinsdag actie aan het slachthuis Van Hoornweder langs de Vredelaan in Torhout. Ze protesteerden tegen het slachten van dieren.

Ze stonden met spandoeken met de woorden ‘Pig Save’ aan de ingang van het slachthuis en vroegen de chauffeurs van vrachtwagens om te stoppen. In Torhout worden enkel varkens geslacht. De chauffeurs die toch even bereid waren om te luisteren, kregen te horen dat de activisten respect vragen voor de dieren die er geslacht worden. “We staan hier in stilte van 8 tot 12 uur om duidelijk te maken dat we het niet eens zijn met mensen die dieren doen lijden of zomaar doden voor de vleesconsumptie. Er zijn genoeg alternatieven om gezond te eten zonder dat zoiets ten koste van dieren moet gebeuren”, klonk het. De politie hield een oogje in het zeil, maar alles verliep rustig. Er wordt overigens maandag om 11 uur opnieuw actie verwacht aan pluimveeslachterij Lammens in Wijnendale.