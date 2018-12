Actie ‘Win een winkel’ is succes: al 4 nieuwe zaken in centrum Bart Huysentruyt

14 december 2018

17u43 0

De actie van de stad Torhout, samen met Unizo, Belfius en Start&Go, om een eigen winkelpand te winnen in het centrum levert haar vruchten af. Al vier nieuwe handelszaken hebben zich sinds de lancering van de campagne in de stad gevestigd. Het gaat om koffiebar Sherlock, schoonheidszaak Skin Kwafé, grafisch bedrijf CTRL+C en viswinkel De Zeeleeuw. Zij krijgen van de stad extra geld om hun winkel een duw in de rug te geven. “De resultaten zijn goed”, vindt waarnemend burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “49 kandidaten dienden een concept in. Nog drie andere nieuwkomers hebben inhoudelijk alles wat Torhout nodig heeft, maar we willen uiteraard zeker zijn van hun overlevingskans. Daarom besliste de jury om ze extra tijd te geven en ze te begeleiden. De prijzenpot blijft gelden.”