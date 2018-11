Acht fietsers gecontroleerd in de Bruggestraat 29 november 2018

In de Bruggestraat in Torhout hield de politie gisterenochtend opnieuw een fietscontrole even voor 8 uur in de voormiddag. Daarbij werden in totaal 8 fietsers gecontroleerd waarvan een niet in orde bleek te zijn. Er werd een onmiddellijke inning uitgevoerd. (JHM)