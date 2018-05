Aannemingsbedrijf krijgt fikse geldboete voor dood geëlektrocuteerde arbeider 24 mei 2018

02u27 0 Torhout Aannemingsbedrijf Sabbe uit Staden heeft een geldboete van 18.000 euro, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor een ongeval in Torhout waarbij één van hun arbeiders dodelijk geëlektrocuteerd raakte. "Het slachtoffer trof geen enkele schuld", oordeelde de rechter.

Martin Vanassche (57) uit De Haan was op 3 juni 2015 samen met een collega aan het werk in de Oostendestraat in Torhout. Ze moesten er in opdracht van netbeheerder Infrax nieuwe gasleidingen overkoppelen aan woningen in de buurt. Martin vergiste zich en knipte een elektriciteitsleiding door in plaats van een gasleiding. Hij werd ter plaatse geëlektrocuteerd en had uiteindelijk geen schijn van kans. Zijn toenmalige werkgever vroeg de vrijspraak in het proces dat volgde na zijn dood en legde de schuld voor het ongeval zelfs bij Martin. Volgens de rechter vertoonde hun veiligheidsbeleid echter duidelijk hiaten.





Gebrek aan opleiding

"Men ging onbezonnen te werk en dat was er een gangbare praktijk. Op de plaats van het ongeval was zelfs geen degelijk materiaal voorhanden om de leidingen uit te graven. Zelfs indien het slachtoffer niet werkte volgens de regels van de kunst, was dit het gevolg van het gebrek aan een degelijke interne opleiding. Hij werd bovendien onvoldoende ingelicht van de risico's die zijn werk inhield."





Opluchting

Voor de familie - en in het bijzonder de zoon van Martin - is de veroordeling een hele opluchting. "Het belangrijkste was horen dat mijn vader geen enkele schuld trof", reageert Kristof (32). De rechter kende hem een schadevergoeding van 7.600 euro toe.





