Aanleg parking voor mobilhomes begonnen 24 april 2018

Torhout opent nog voor de zomer een nieuwe mobilhomeparking nabij Kasteel Wijnendale. De aanleg is gestart. Er komen veertien plaatsen op de huidige parking. Mobilhomevereniging BMHC en Westtoer werkten mee aan het plan. Via een ticketzuil kunnen gebruikers water en elektriciteit aanvragen. Dankzij een sanitair station kunnen de campers hun afvalwater lozen.





De totale kostprijs voor de aanleg van die parking is 166.000 euro. Het overgrote deel moet Torhout betalen, de provincie legt 69.000 euro bij. (BHT)