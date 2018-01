Aanhangwagen gestolen 26 januari 2018

In de Groenestraat in Torhout hebben dieven gisterenvoormiddag een aanhangwagen gestolen. Die stond geparkeerd in de gelijkgrondse berm voor de woning, maar de dieven konden de aanhangwagen toch ongezien stelen. De daders zijn spoorloos. (JHM)