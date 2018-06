81-jarige rijdt 84-jarige aan 20 juni 2018

02u46 0

In de Zwanestraat in Torhout is een bejaarde vrouw maandagavond lichtgewond geraakt toen ze door een wagen werd aangereden. De 81-jarige M.B. uit Aartrijke had de 84-jarige H.T. uit Torhout niet zien wandelen. De voetgangster werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. (JHM)