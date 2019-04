75-jarige fietsster gewond na aanrijding JHM

02 april 2019

Een 75-jarige fietsster uit Torhout raakte maandag lichtgewond na een aanrijding in de Rijselstraat in Torhout. I.P. reed met haar tweewieler in de straat toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Hertog Van Arenbergstraat aangereden werd door de eveneens 75-jarige N.N. uit Hooglede. De vrouw had haar niet gezien. De fietsster kwam ten val en moest voor verzorging worden overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis.