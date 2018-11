7.000 keramieken bloemen voor 100 jaar WO I 06 november 2018

Op het Conscienceplein in Torhout hebben vrijwilligers gisteren liefst 7.000 keramieken bloemen opgehangen nabij het oorlogsmonument. Maandenlang hebben verenigingen en scholen gewerkt aan de keramieken beeldjes.





Het is een zogenaamd participatief kunstwerk, gecreëerd ter nagedachtenis van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. "De bloemen zijn gemaakt in allerlei kleuren en vormen: een heel speciaal zicht op het plein", zegt Patrick Adam, die gisteren meehielp.





"Tijdens de herdenking van Wapenstilstand op 11 november zal het kunstwerk volledig zijn. Dan mogen Torhoutenaren ook hun favoriet bloemetje mee naar huis nemen en staan ze stil bij die gebeurtenis." (BHT)