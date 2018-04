65-jarigen komen bijeen 17 april 2018

Het comité van de Torhoutse 65-jarigen houdt op zaterdag 20 oktober een feestje. Iedereen die in 1953 geboren is en in Torhout woont of gewoond heeft, is samen met zijn partner welkom.





De avond start om 17 uur in het Vrijetijdshuis op de Markt en gaat verder in feestzaal De Zwaan in Ruddervoorde. Inschrijven kan 65 euro per persoon over te schrijven op rekeningnummer BE37 9731 7454 1228 met benaming '65-jarigen Torhout' en vermelding van naam en voornaam van de jarige(n) en partner. De uiterste datum van inschrijving is zondag 30 september.





(BHT)