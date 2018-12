6-jarig meisje valt omwille van Lijnbus Jelle Houwen

01 december 2018

Een 6-jarig meisje is gisterenochtend in de Lichterveldestraat in Torhout ten val gekomen. Een Lijnbus wilde er rechtsaf slaan richting de Zuidstraat en het kind, dat vergezeld was van haar mama, was van dat manoeuvre geschrokken. Het meisje raakte lichtgewond. (JHM)