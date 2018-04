58 inwoners volgen cursus reanimeren 18 april 2018

58 inwoners van de wijk De Goede Herder hebben onlangs een reanimatie- en AED-opleiding gevolgd, georganiseerd door de stad Torhout, in samenwerking met het Rode Kruis van Torhout.





De lessen werden gegeven door Ronny Callewaert, zelf bewoner van de wijk De Goede Herder en al jarenlang lesgever EBHO van Rode Kruis Torhout.





De huldiging vond plaats in de parochiezaal Sparrenhove. Daar is nu ook een AED-toestel.





(BHT)